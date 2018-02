Agricultura confirma fim do embargo russo à carne do MT O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Gabriel Alves Maciel, confirmou nesta quinta-feira que a Rússia retomará as importações de carnes bovina e suína fornecidas pelo Mato Grosso. A informação foi divulgada na última quarta-feira pela Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne (Abiec). O secretário está em Recife (PE) acompanhando a visita que dois veterinários russos fazem ao Brasil desde o começo de agosto. Os russos estão em Recife para vistoriar o Laboratório Nacional Agropecuário (Lanagro). Segundo Maciel, o embargo foi suspenso porque os russos confirmaram as medidas sanitárias adotadas pelo Brasil para conter os focos de aftosa diagnosticados no ano passado no Mato Grosso do Sul e no Paraná. O problema sanitário levou a Rússia a barrar as compras de carnes e subprodutos fornecidos por oito Estados brasileiro. Em abril, Moscou retomou as compras do produto fornecido pelo Rio Grande do Sul.