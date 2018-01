Agricultura deve crescer sem dar espetáculo em 2004 Após um período de euforia com expressivos recordes de crescimento, o setor agrícola deverá viver um ano mais modesto em 2004. Os primeiros sinais relativos à próxima safra apontam para um novo aumento de produção, com a soja mais uma vez puxando os investimentos. As consultorias privadas avaliam que a safra atingirá 125 milhões de toneladas, cerca de 4% acima da produção de 2002/2003. Os números representam um desempenho ainda animador, mas esse crescimento será bem menor do que o registrado na safra anterior, quando a produção agrícola teve o espetacular aumento de 20%. Confira o caderno especial sobre a safra 2003-2004 no AE Agro