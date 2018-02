Agricultura e Defesa Sanitária discutem aftosa na quinta Técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) do Mato Grosso do Sul reúnem-se na quarta-feira em Campo Grande (MS) para discutir o resultado da segunda sorologia feita em 30 de julho nos municípios de Eldorado, Mundo Novo e Japorã. A informação é de fonte da Superintendência Federal de Agricultura do Estado. Para que a sorologia fosse feita foram colhidas 2.505 amostras de bovinos criados nesses municípios. No ano passado, 33 casos de febre aftosa foram diagnosticados na chamada "área de risco" para a doença que engloba os três municípios. O material coletado foi remetido para ao Laboratório Nacional Agropecuário (Lanagro) de Porto Alegre (RS). De acordo com informações do Ministério da Agricultura, depois da reunião técnica será divulgado o diagnóstico da investigação clínica e sorológica. O propósito dos testes é confirmar ou descartar a suspeita de novos casos da doença na região.