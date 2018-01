Agricultura pode ter sua MP do Bem contra crise, diz ministro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu um prazo até meados desse mês para que sua equipe encontre uma solução para a crise da agricultura. A informação é do ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, que adiantou que uma "MP do bem" para o setor está sendo analisada pelo ministro da Fazenda, Antônio Palocci. A Medida Provisória foi proposta por Rodrigues e visa reduzir os custos de produção da Agricultura. Em uma entrevista aos correspondentes brasileiros na Argentina, na sede da Embaixada do Brasil, em Buenos Aires, Rodrigues argumentou que o setor gera 37% dos empregos no Brasil e é responsável por 40% das exportações brasileiras, "um peso fundamental na economia do País". De acordo com o ministro, a Agricultura vive uma crise grave que já provocou perda de R$ 20 bilhões no ano passado, com perspectivas de perder mais R$ 10 milhões, em 2006. "Não há política agrícola que resolva um problema tão grande como a perda de R$ 30 bilhões em apenas dois anos", queixou-se. Rodrigues afirmou que se a crise no setor continuar, dentro de dois anos o Brasil poderá ter de importar comida, se não forem tomadas as medidas agora". Ele culpou os juros altos, os preços dos commodities e a política cambial. "De fato, o câmbio é um problema que está perturbando dramaticamente a rentabilidade da Agricultura; está provocando perdas", reclamou.