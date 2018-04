Agricultures europeus queixam-se do frango brasileiro As duas organizações representantes dos agricultores europeus, instaladas em Bruxelas, encaminharam à União Européia (UE) um pedido para que proíba a importação brasileira dos filés de frango salgados e congelados. Eles alegam que a indústria brasileira está salgando o frango com objetivo de fraudar o produto, somente para driblar as alíquotas de importação. Ao passarem de um determinado nível de sal, os filés congelados mudam de categoria tarifária e vêem seus direitos de alfândega praticamente cortados pela metade. O Comitê de Organizações Profissionais Agrícolas da UE (Copa) e o Comitê Geral de Cooperativas Agrícolas da UE (Cocega), representando 30.000 cooperativas entre os 15 países, afirmam que as "exportações brasileiras quase multiplicaram por 20 nos últimos 6 anos", em razão dos filés de frango congelados virem com uma quantidade de sal que lhes permite pagar 15,4% de tarifa de importação, em vez de 33%. O responsável pelo setor de ovos e aves do Copa e Cocega, Laurent Lourdais, afirma à Agência Estado que a"salmoura é um processo de conservação e perde a finalidade, logo que o produto é congelado". As importações brasileiras de filé de frango salgado e congelado para a UE, segundo as duas organizações, foram de 202.000 toneladas, no ano passado, e 82.000 toneladas, em 2000. Os países importadores dos filés brasileiros são Reino Unido, Holanda e Alemanha, sendo que este último é responsável pela compra de mais da metade do volume de importação. Dentro da UE, os produtores do mesmo filé de frango são França, Alemanha e Reino Unido. Lourdais afirma que a denúncia foi apresentada às direções de agricultura e comércio e garante que as duas organizações "farão pressão até que a Comissão (braço executivo da UE) tome a decisão de proibir a importação do produto". França e Bélgica, inclusive, diz Lourdais, já levaram o assunto à reunião do Conselho de ministros de agricultura dos 15, apresentando o "problema como alarmante". A denúncia também atinge a Tailândia, que, segundo o Copa e o Cocega, "está procedendo da mesma forma que o Brasil". O tailandeses venderam à UE 121.000 toneladas de filés de frango salgados e congelados no ano passado, contra 75.150 toneladas em 2000.