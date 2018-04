Agrishow 2002 espera movimentar R$ 1 bilhão A maior feira de equipamentos agrícolas da América Latina, a Agrishow, tem ínicio na segunda-feira, em Ribeirão Preto, no meio de uma fazenda e com 400 expositores de máquinas agrícolas fabricadas no País, que esperam faturar até R$ 1 bilhão ou um terço do que produzem no decorrer de todo um ano, disse o diretor da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (Abimaq), Sergio Magalhães, que organizou o evento. Ele explicou hoje que esta feira tem negócios que ali se iniciam e terminam depois, por causa da burocracia bancária. Mas que em boa parte dos casos, muitos negócios são fechados ali mesmo, na hora, "e minha experiência neste tipo de evento, comprova que poderemos chegar a vendas de R$ 1 bilhão por aqui, sem muito esforço". Esta feira, disse Magalhães é uma vitrine do setor de máquinas agrícolas do País. "Nós a montamos no meio de uma fazenda e foi feita realmente para realização de negócios. Nem uma cerveja é vendida durante sua realização. A preocupação é inteiramente profissional. Temos três bancos atuando na feira diretamente, como o Banco do Brasil, Banespa e Bradesco, interligados com suas agências on-line", disse o empresário. O interessante na feira é que os compradores podem testar as máquinas em uma fazenda de 200 hectares com vários tipos de cultura. "O teste dos equipamentos é mais do que necessário. O comprador tem que saber como funciona determinado equipamento. Esta fazenda começou a ser preparada em setembro do ano passado. E as culturas ali plantadas serão colhidas agora com as máquinas. A época da realização da feira foi muito estudada. Ela chega no momento em que o agricultor tem recursos e se prepara para no segundo semestre começar a preparar o plantio da futura safra", afirmou. Magalhães disse que hoje "o País conseguiu produzir cerca de 100 milhões de toneladas de grãos, praticamente com a mesma área de plantio de dez anos atrás. Conseguiu isto com o aumento da produtividade. Assim é que no cerrado do Mato Grosso se consege 5.500 quilos de soja por hectare contra 4.500 da soja americana. Uma produtividade fantástica".