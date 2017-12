Agrishow espera 150 mil visitantes em Ribeirão Preto A expectativa dos organizadores da 10ª edição da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow), que ocorre entre segunda-feira e sábado (3), é de que proporcione negócios de até R$ 1,2 bilhão, atraindo cerca de 150 mil visitantes do Brasil e do exterior. Serão cerca de 550 expositores apresentando novidades no Pólo de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro-Leste, em Ribeirão Preto. "É uma feira de lançamentos e muitos fabricantes deixam para mostrar suas novidades na última hora", disse o presidente da Agrishow, Sérgio Magalhães. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), participará da abertura, na segunda-feira. A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está prevista para sexta-feira. Neste ano, a meta é atrair pequenos agricultores. "Com a ajuda do Banco do Brasil e do Sebrae, esperamos ter entre 7 mil e 10 mil pequenos agricultores", comentou. Além disso, os organizadores querem reforçar os segmentos de produção de leite e reflorestamento. A feira deste ano terá espaço para a pecuária e a fenação, além da 4.ª Rodada Internacional de Negócios, envolvendo micro e pequenos fabricantes do Brasil e compradores de oito países. "A feira deste ano cresceu cerca de 20% em relação à anterior", destaca Magalhães, lembrando que um dos pontos altos são as dinâmicas de campo (220 demonstrações por dia), que permitem aos produtores observar os maquinários em funcionamento nas culturas de soja, milho, feijão, café, amendoim, algodão e forrageiras de cana. A visitação ocorrerá das 8 às 18 horas.