Agrishow Ribeirão termina com negócios de R$ 1,8 bilhão A 11ª edição da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow) termina com balanço acima do esperado, mostrando que o setor do agronegócio brasileiro está distante da crise. A previsão de negociações divulgada pela organização é de R$ 1,8 bilhão, além de 152 mil a 156 mil visitantes ? inicialmente, falava-se em chegar a R$ 800 milhões ou R$ 1 bilhão e público de 150 mil pessoas, pois a Agrishow Cerrado, em Rondonópolis (MT), 15 dias antes, tinha negociado R$ 1,38 bilhão, superando a estimativa inicial de R$ 600 milhões. Somadas essas duas feiras e a de Rio Verde (GO), que movimentou R$ 500 milhões, o agronegócio movimentou R$ 3 bilhões em dois meses ? uma quarta Agrishow poderá ocorrer em Luís Eduardo Magalhães (BA). ?Esses números mostram o vigor da nossa agricultura?, disse o presidente da feira, Sérgio Magalhães. Para 2005, a Abimaq, uma das organizadoras da Agrishow, irá reestruturar a área que pertence ao governo paulista em Ribeirão Preto, para construir banheiros de alvenaria e cozinhas para os restaurantes, além de asfaltar as principais ruas. A feira está garantida em Ribeirão Preto até 2011.