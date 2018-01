Agrishow será reestruturada e deve diminuir em 2005 O convênio firmado entre o Estado de São Paulo e o Sistema Agrishow para a cessão por sete anos da fazenda na qual é realizada a feira em Ribeirão Preto irá obrigar uma reestruturação no espaço físico do local. A medida deve causar uma redução no espaço para os expositores em 2005. "Como algumas áreas são permanentes, provavelmente iremos perder espaços. Aí daremos preferência aos que já estão conosco há mais tempo", disse Sérgio Magalhães, presidente do Sistema Agrishow. Ainda segundo ele, as obras de infra-estrutura que poderão ser feitas a partir da liberação da área pública não deverão estar prontas até o próximo ano. "Nós vamos priorizar a construção de banheiros de alvenaria, as cozinhas para os restaurantes, o asfaltamento das vias principais e ainda a drenagem da área", explicou Magalhães.