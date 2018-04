Agrishow será vitrine para presidenciáveis A nona edição da Agrishow, que acontece em Ribeirão Preto entre os dias 29 de abril e 4 de maio, promete tornar-se uma vitrine para os candidatos à Presidência e ao governo do Estado de São Paulo. Os quatro principais candidatos à Presidência já confirmaram visita à feira, apesar de as datas ainda não estarem definidas oficialmente. José Serra (PSDB) foi o primeiro a agendar sua visita ao evento. Ele estará em Ribeirão Preto na sexta-feira. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, deve visitar o evento na quinta-feira, acompanhado do deputado José Genoíno, candidato ao governo do Estado de São Paulo. No mesmo dia deve passar pela feira o candidato ao governo de São Paulo, Paulo Maluf (PPB). O governador Geraldo Alckmin (PSDB) também confirmou sua visita ao evento. Ele estará acompanhado de secretários e deputados do PSDB da região na terça-feira. Anthony Garotinho (PSB) e Ciro Gomes (PPS), que também devem visitar a feira, ainda não divulgaram suas agendas. Os organizadores do evento informaram que está descartada a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso no evento.