Agrishow terá edição inédita em Pernambuco A cidade de Petrolina, em Pernambuco, sediará a primeira edição da Agrishow Semi-árido. O evento, inédito na região Nordeste, ocorrerá entre os dias 11 e 15 de julho. O diretor da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), responsável por levar o sistema Agrishow para a região, Newton Araújo, afirmou nesta quarta-feira em entrevista coletiva que a feira é voltada para os demais Estados da região, como a Bahia, Piauí e Paraíba. O chefe de gabinete da secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Girley Brasileiro, destacou o potencial de crescimento do Vale do São Francisco, cujo faturamento anual com o agronegócio atinge US$ 500 milhões. Ele lembra que no setor de fruticultura o estado responde por 95% e 98% das exportações brasileiras de uva e manga do País. No caso da uva, o clima contra o qual lutamos durante muito tempo permite duas safras anuais. A expectativa da feira é levar 60 mil visitantes na primeira edição do semi-árido nordestino.