Agroindústria cresce 8,3% no primeiro semestre No primeiro semestre de 2002, a agroindústria brasileira cresceu 8,3% ante igual período do ano passado, segundo divulgou hoje o IBGE. O desempenho foi o melhor registrado pelo setor desde o segundo semestre de 1994, quando houve crescimento de 7,9%. Os dados mostram que os resultados do setor agroindustrial no semestre foram bem melhores do que os registrados pela indústria (-0,1%). Segundo o IBGE, no primeiro semestre deste ano tanto os segmentos vinculados à lavoura (9,1%) - os de maior peso na agroindústria - como os associados à pecuária (7,7%), mais voltados para exportação, atingiram "elevadas taxas positivas". O bom desempenho, segundo o instituto, deveu-se a três fatores: o comportamento da safra em 2002, o aumento da produtividade obtida pela indústria e pelo campo e, por último, a desvalorização cambial combinada com a abertura de novos mercados, que têm estimulado as exportações.