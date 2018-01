Agroindústria cresce menos do que em 2002, aponta IBGE As exportações garantiram à agroindústria um resultado melhor do que o registrado pela indústria em geral no primeiro semestre. Segundo o IBGE, houve um crescimento de 1,5% da agroindústria no acumulado dos seis primeiros meses do ano, enquanto a indústria em geral ficou estagnada (0,1%) no período. A expansão do setor no semestre foi inferior, entretanto, à do primeiro semestre de 2002 (8,9%) e a média do ano passado (8,4%). Segundo o IBGE, além do aumento das vendas externas no primeiro semestre de produtos como óleo de soja (108,1%), carne bovina industrializada (73,2%), açúcar (44,2%), café (18,1%) e fumo (10,2%), a conquista de novos mercados, como o chinês e o argentino, garantiram o crescimento da agroindústria no período.