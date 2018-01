Agroindústria teve em 2002 o melhor desempenho em 11 anos A agroindústria teve o melhor desempenho em 11 anos no ano passado, segundo divulgou hoje o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O crescimento registrado pelo setor em 2002 atingiu 7,9%, bem acima da taxa obtida pela média da indústria nacional (2,4%) no mesmo período, e a maior marca da série histórica iniciada em 1991 pelo instituto. A agroindústria também expandiu-se em todos os trimestres do ano passado, em relação a iguais períodos de 2001: 1,6% no primeiro, 13,8% no segundo, 8,7% no terceiro, e 6,1% no último. Mas, enquanto em 2001 o resultado da agricultura (2,0%) foi superado pelo da pecuária (5,6%), em 2002 os setores agrícolas (8,5%) cresceram mais, pois a pecuária (6,5%) teve maior oferta de produtos e queda em seus preços internacionais. Segundo o IBGE, o bom desempenho da agroindústria em 2002 ocorreu especialmente por causa da expressiva safra de grãos (96,86 milhões de toneladas), dos ganhos de produtividade obtidos tanto na indústria quanto no campo e à desvalorização cambial, que combinada com "exitosos esforços de abertura de novos mercados", estimulou o crescimento das exportações.