Agroindústria teve maior crescimento em mais de uma década A agroindústria brasileira registrou crescimento de 5,3%, marca mais elevada da série histórica iniciada em 1992, segundo divulgou na manhã desta terça-feira o IBGE. De acordo com o documento de divulgação do instituto, como tem sido freqüente nos últimos anos (exceto em 2003), os setores vinculados à pecuária (5,0%), com crescente inserção externa, apresentaram desempenho superior aos associados à lavoura (4,6%), de maior peso na agroindústria. Ainda segundo o IBGE, o dinamismo da agroindústria, em 2004, refletiu a influência positiva de vários fatores: maior safra agrícola para alguns dos principais produtos, aumentando deste modo a disponibilidade de matéria-prima para processamento na atividade agroindustrial; conquista de novos mercados internacionais consumidores (carnes de aves e bovinos); crises sanitárias, como a gripe aviária em países asiáticos e o mal da "vaca louca" em alguns países da União Européia; aumento das exportações de bens de capital agrícolas (tratores); e preços internacionais favoráveis, "sendo esse último, um fator decisivo para alavancar a produção do setor agroindustrial em 2004".