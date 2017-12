Agronegócio alcança superávit de US$ 5,93 bilhões em novembro

O agronegócio brasileiro exportou US$ 7,08 bilhões em novembro, 23,7% mais que em igual mês de 2017. Já as importações do setor recuaram 9,7%, para US$ 1,15 bilhão. Com isso, o superávit do agronegócio em novembro foi de US$ 5,93 bilhões, 33,2% acima dos US$ 4,451 bilhões de igual período do ano passado.

Segundo a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI) do Ministério da Agricultura, soja em grão, milho, algodão e carne bovina in natura puxaram o desempenho no mês. O resultado do setor representou 42,4% do valor total exportado pelo País no mês.

As informações da pasta dão conta de que as carnes lideraram os embarques no mês passado. As vendas aumentaram de US$ 1,15 bilhão em novembro de 2016 para US$ 1,32 bilhão em novembro de 2017, um crescimento de 14,3%.

"A expansão se deu tanto em função da ampliação da quantidade embarcada de carne bovina (+48,5%) quanto do aumento do preço da carne de frango (+6,7%), que mesmo com a redução do quantum (-1,0%) apresentou crescimento de 5,6% em valor", disse a pasta em relatório.

Foram exportados US$ 495,38 milhões em carne bovina in natura, recorde histórico para meses de novembro. Já as vendas externas de carne suína recuaram 24,7%, somando US$ 124,14 milhões.

Os produtos do complexo soja ficaram na segunda posição. As exportações do setor cresceram 156,4%, passando de US$ 490,03 milhões em novembro de 2016 para US$ 1,26 bilhão em novembro de 2017.

"O grão, principal produto, foi responsável por 64,9% das vendas do complexo, somando a quantidade recorde para o mês de novembro de 2,14 milhões de toneladas e US$ 815,34 milhões."

O milho também foi destaque nas vendas externas em novembro, com 3,5 milhões de toneladas (+266%), e receita de US$ 537 milhões (+243,5%).

Acumulado do ano. De janeiro a novembro, os cinco principais setores da pauta exportadora do agronegócio foram complexo soja (34,3% de participação); carnes (16,0%); complexo sucroalcooleiro (12,9%); produtos florestais (11,7%); e café (5,4%).

No total, o setor exportou US$ 89,08 bilhões de janeiro, alta de 13% ante os 11 meses do ano passado.

"Este resultado é recorde para o período, sobretudo, pelos embarques, em quantidade e valor, da soja em grãos e da celulose. Foram comercializadas 65,8 milhões de toneladas de soja em grãos (+29%), trazendo divisas de US$ 24,8 bilhões. Já a celulose totalizou exportações de 12,6 milhões de toneladas (+3,2%) e US$ 5,7 bilhões", disse o Ministério da Agricultura.