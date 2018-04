Agronegócio atrairá estrangeiros, prevêem especialistas A inclusão do tema agricultura na nova rodada de negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC), lançada em novembro, em Doha (Catar), está atraindo mais investimentos diretos estrangeiros (IDE) para o agronegócio brasileiro. Preocupados com a possibilidade do fim dos subsídios e das barreiras que protegem seus mercados agrícolas, produtores rurais e empresas multinacionais do setor começam a aumentar seus ativos no Brasil, onde a produção é mais barata, mais eficiente e, portanto, mais competitiva. O consultor André Pessoa, da Agroconsult, acredita que nos próximos anos o IDE em agronegócio e atividades afins, como infra-estrutura de transporte para agricultura, deve atingir 30% do total que entrar no País. As vedetes da futura onda de investimentos estrangeiros serão os produtos primários, como carnes, soja, açúcar e álcool, arroz, milho e algodão, além de insumos, ferrovias e rodovias para escoamento da produção. São exemplos o porto de Santarém/PA, para grãos, e os investimentos na Ferronorte, em Mato Grosso. "Muito mais do que o mercado interno, o atrativo para os grandes setores do agronegócio está ligado à perspectiva de exportar a partir do Brasil", diz Paulo Favaret Filho, gerente de estudos da agroindústria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES ). Alberto Bressan Filho, sócio da KPMG, diz que se as negociações da rodada Doha da OMC forem bem, a produtividade brasileira vai prevalecer sobre os produtores de Europa e Estados Unidos, o que justifica a procura por ativos no Brasil. "Nesse setor, pensa-se em estratégias de médio e longo prazo. Por isso, já estamos vendo diversas aquisições de usinas de açúcar e álcool, por exemplo. No caso da soja, acontece o mesmo. Se os subsídios à commodity terminarem nos EUA, os produtores vão quebrar", afirma. Terras Pessoa, da Agroconsult, diz que o preço da terra ainda é baixo no Brasil, mas tende a subir. Segundo o consultor, enquanto falta espaço e condições ambientais para a atividade agrícola nos países desenvolvidos, percebe-se claramente um aumento da procura por terras no Brasil, da parte de estrangeiros. "A área ocupada no Brasil ainda é pequena e há todo o Centro-Oeste a ser explorado", completa Bressan, da KPMG. Favaret, do BNDES, diz que já se vê diversos produtores de soja e criadores de gado norte-americanos no Brasil. Segundo dados do Banco Central, o estoque de IDE em agricultura e pecuária representava 0,58% do total em dezembro de 1995, em US$ 245,6 milhões. Entre 1996 e 2001, a participação no total recuou, considerando que o maior interesse dos investidores foi em privatizações no setor de serviços. "Mas 2003 será o ano para medirmos o novo parâmetro. O Brasil será uma plataforma de exportações no setor", diz Bressan. Pessoa afirma que o setor de carnes tende a ser alvo de procura tão intensa, que a tendência é que os produtores nacionais percam espaço nas exportações, que será tomado por estrangeiros instalados no Brasil. Amaryllis Romano, da consultoria Tendências, diz que nos últimos cinco anos, houve muitas aquisições por parte dos estrangeiros, mas ainda há espaço para intensa consolidação do agronegócio, com empresas maiores comprando as menores, inclusive algumas cooperativas. Ela aposta na entrada forte de investimentos em comercialização de soja e carnes. "Vários frigoríficos estrangeiros virão para o Brasil. Tivemos grandes ganhos em produtividade nos últimos anos." Indústria alimentícia Favaret, do BNDES, diz que as fusões e aquisições avançaram muito na indústria alimentícia, mas na área chamada de "antes da porteira" (produtos primários) houve poucos avanços. Para ele, o maior espaço para crescimento do IDE é nos três tipos de carnes (suína, bovina e de aves), mas destaca que Sadia e Perdigão, que dificilmente serão colocadas à venda, já dominam o mercado nacional de pratos prontos e congelados (70%), são players internacionais, grandes exportadores de aves e podem também comprar ativos no Exterior. "O custo da produção brasileira é imbatível", destaca, lembrando que esse foi um dos motivos que levou a francesa Doux a adquirir a Frangosul, há poucos anos. "Já estamos vendo os norte-americanos especulando na área de aves", completa. A Bunge, que havia decidido se concentrar na área de grãos, colocou a Seara (aves e suínos) à venda há cerca de quatro anos, sem sucesso. Resolveu, então, concentrar as vendas da empresa nas exportações, sem disputar o mercado interno com Sadia e Perdigão. "Deu certo", diz Favaret, destacando que sobram, sobretudo na área de suínos, com maior potencial de exportações, as médias e pequenas empresas para serem compradas. "Com a Rússia e a expectativa de abertura do mercado europeu, o consumo de suínos explodirá e o Brasil poderá ser até o maior exportador mundial desse tipo de carne", afirma. Na na área de bovinos, o nível de informalidade é grande, limitando o interesse no segmento - que já foi dominado por estrangeiros e voltou às mãos de empresários brasileiros. Foi o caso do Grupo Anglo, da Swift e da Armour, que deixaram o País por conta da competição dos produtores informais de carne bovina. A área de sucos de frutas tem despertado interesse, haja vista o sucesso da mexicana Dell Vale. Segundo Pessoa, o segmento de cana-de-açúcar, no qual o Brasil é "imbatível", também está em processo de internacionalização, atraindo distribuidores ingleses, franceses e holandeses. "No açúcar, grandes players já se posicionaram como exportadores comprando usinas. Roberto Rodrigues, presidente da Abag, acredita que a área de insumos (matéria-prima), em fase de consolidação, também será muito atraente, bem como o segmento de fertilizantes. Café No café, o interesse também não deve ser dos maiores. A norte-americana Sarah Lee já adquiriu as torrefações Café Pilão, União e Café do Ponto. "O Brasil não tem marca forte e nunca trabalhou qualidade do produto. Talvez com os cafés especiais, os estrangeiros possam voltar a se interessar", diz. Fernando Homem de Melo, professor da Faculdade de Economia e Administração (FEA/USP), destaca que nos últimos anos houve muita movimentação nas áreas de laticínios com Parmalat e Nestlé fazendo grandes aquisições -, insumos, sementes e grãos, com ações das multinacionais Bunge, Cargill e Monsanto. Mas, apesar da grande vantagem comparativa que o Brasil tem em grãos, o País precisa, e deve, atrair investimentos em infra-estrutura para o cerrado. "Além disso, não podemos esquecer que o potencial do nosso mercado interno é bastante atraente." Para Denis Ribeiro, coordenador do Departamento de Economia da Associação Brasileira da Indústria Alimentícia (Abia), é importante que se garanta cada vez o aperfeiçoamento do nível tecnológico da agricultura para atração de investimentos. "A tendência é que os grandes players internacionais comprem as empresas menores, sobretudo na área de carnes", destaca.