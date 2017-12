Agronegócio deve gerar 400 mil empregos, diz ministro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje que o campo será diretamente responsável por cerca de 400 mil dos 1,320 milhão de postos de trabalho que deverão ser gerados neste ano pelo agronegócio. De acordo com Rodrigues, 340 mil empregos serão criados, de forma indireta, na cadeia agropecuária. Os 580 mil postos restantes estarão dispersos em outros setores da economia, porém terão como origem o aumento da renda dos atores do agronegócio. Essa estimativa de geração de 1,320 milhão de novos empregos foi apresentada na primeira reunião da Câmara de Política Econômica deste ano, conduzida ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Rodrigues, a confirmação dessa expectativa otimista ao longo de 2004 "será natural" porque acompanhará a expansão da produção agropecuária estimada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "Mas claro que dependerá muito de São Pedro", brincou. Conforme lembrou o ministro, para este ano, o governo espera aumentos de 7 milhões de toneladas na colheita de grãos, de 15 milhões de toneladas na safra de cana-de-açúcar e de 8 milhões de sacas na produção de café. Ainda segundo Rodrigues, as produções de carnes e de fibras deverão crescer 15% e 30%, respectivamente, em relação à de 2003. No total, o País deverá expandir em 2 milhões de hectares sua área de plantio.