Agronegócio deve repetir em 2004 resultado deste ano As exportações e o superávit da balança comercial do agronegócio devem repetir, em 2004, o resultado deste ano, disse hoje o chefe do departamento de comércio exterior da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antonio Donizeti Beraldo. Para 2003, a expectativa é de um superávit de US$ 25 bilhões, contra US$ 20,3 bilhões em 2002. Em 2003, as exportações do agronegócio devem fechar em US$ 29,5 bilhões, um crescimento de 20% se comparado aos US$ 24,8 bilhões das vendas externas em 2002. A estimativa da CNA é que as importações em 2003 fiquem estacionadas no mesmo patamar do ano passado, ou seja, em cerca de US$ 4,5 bilhões. Esses números, afirmou Salvo, mostram que o agricultor está produzindo mais e melhor, sem depender de insumos importados.