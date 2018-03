Agronegócio exportou US$ 8,189 bilhões de janeiro a abril As exportações do agronegócio no período de janeiro a abril deste ano atingiram o maior valor dos últimos 15 anos para o período, segundo a Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). As exportações do agronegócio brasileiro somaram US$ 8,189 bilhões no primeiro quadrimestre deste ano, resultado 31% superior aos US$ 6,249 bilhões observados em igual período do ano passado. O secretário de Produção e Comercialização do Mapa, Linneu Costa Lima, disse que o superávit comercial do setor também foi um recorde da série histórica, totalizando US$ 6,634 bilhões, o maior valor desde 2001, quando o País acumulou um saldo positivo de US$ 5,05 bilhões. Em abril, as exportações do setor atingiram US$ 2,447 bilhões, o que significa um recorde histórico para este mês e um crescimento de 36% em relação a igual período de 2002. Costa Lima cita como destaque o crescimento de 80% nas exportações do complexo soja (grão, farelo e óleo), que totalizaram US$ 798,5 milhões em abril, comparados aos US$ 444,1 milhões de abril do ano passado. Os dados da balança comercial do agronegócio de abril apontam que os valores exportados de soja em grão cresceram 104,8% (de US$ 288 milhões para US$ 590 milhões), apoiados no aumento tanto dos preços (com incremento de 20,9%) quanto em volume (mais 69,4%).