Agronegócio gerou 219 mil postos de trabalho até julho No período de janeiro a julho, a atividade agropecuária gerou um saldo de 219.329 empregos com carteira assinada no Brasil. O saldo é o resultado do número total de admissões menos os desligamentos. O número total de admissões, de janeiro a julho, sem os desligamentos, já soma 704.875 no setor agropecuário. Os dados constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que é constituído a partir das informações enviadas pelas empresas ao Ministério do Trabalho e Emprego. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura.