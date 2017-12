Agronegócio tem a maior participação em seis anos na balança comercial brasileira

O agronegócio brasileiro foi responsável por 45,9% das vendas externas totais do País no primeiro semestre, totalizando US$ 43,3 bilhões, o que representa a melhor participação do setor em seis anos.

A informação está no Boletim do Agronegócio Internacional, elaborado pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). As importações somaram US$ 7,1 bilhões e o segmento teve superávit de US$ 36,2 bilhões no período.

Ainda segundo o boletim, sete dos dez principais produtos da pauta brasileira de exportações são do agronegócio. Juntos, esses sete produtos resultaram em US$ 28,6 bilhões em receita com os embarques e representaram 30,3% do total exportado pelo País nos primeiros seis meses de 2015.

O principal destaque foi a soja em grão, com US$ 12,5 bilhões. "Apesar da queda de 22% na receita, se comparada ao mesmo período de 2014, houve aumento de 1,2% no volume de vendas", informa o boletim.

Outros produtos que se destacaram no primeiro semestre foram farelo de soja (US$ 2,98 bilhões), carne de frango (US$ 2,97 bilhões) e café em grão (US$ 2,86 bilhões). Este último produto teve alta de 9,3% em valor nas exportações. Já o óleo de soja e a pasta química de madeira apresentaram elevação do volume de vendas, de 11,2% e 7%, respectivamente.