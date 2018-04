Agronegócio tem superávit de US$ 6,6 bi em junho

Em nota, o Ministério informa que o aumento das exportações do complexo soja se deveu ao maior volume de soja e farelo embarcado. Em junho, as exportações de soja em grão cresceram 71,3% em relação ao mesmo período do ano passado, saindo de US$ 1,5 bilhão para US$ 2,577 bilhões. O número resultou do aumento de 74,2% no volume exportado com preços 1,7% inferiores ao mesmo mês do ano anterior. O volume embarcado o farelo de soja foi 11,1% superior ao de junho de 2008 e o preço médio do produto aumentou 8,4%. O valor exportado foi 20,4% maior, com uma receita de US$ 537 milhões. Já as vendas externas de óleo de soja caíram 39,7%, resultado do menor volume exportado (-1,5%) e da queda de 38,8% no preço médio.

Ainda de acordo com o Ministério da Agricultura, aumentou a receita das exportações do complexo sucroalcooleiro, que passou de US$ 703 milhões para US$ 855 milhões, com salto de 39,7% nas exportações de açúcar sobre junho de 2008 e receita de US$ 706 milhões. O preço e o volume das exportações cresceram, respectivamente, 13,3% e 23,3%. Já as vendas de álcool para outros países caíram, em dólar, 24,5%, totalizando US$ 150 milhões. Essa queda deve-se à redução do preço, de 24,4%. O volume exportado ficou relativamente estável, com queda de apenas 0,2%.

Importações

As importações do agronegócio caíram 24,1% em receita no mês de junho, de US$ 950 milhões para US$ 721 milhões. As despesas com compras de trigo caíram 15% no mês, de US$ 143 milhões para US$ 108 milhões, ainda que o volume tenha crescido 34% ante o mesmo mês do ano passado. Segundo o Ministério da Agricultura, o preço médio do grão importado caiu 43,7% em junho ante junho de 2008.