Agronegócios é um dos responsáveis pelo crescimento O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou hoje que o agronegócio é um dos setores responsáveis pelo crescimento econômico do País em 2004. Ele citou expectativa de elevação de 5,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. "Esse movimento é resultante do que nós chamamos na roça de enchente de cabeceira. É a chuvarada da agricultura que gerou renda, emprego e riqueza e acabou repercutindo em outros setores, como comércio e serviços", comentou. Ele lembrou que as exportações agrícolas permitirão ao País ter saldo positivo na balança comercial em 2004. No acumulado do ano até novembro, o superávit do agronegócio soma US$ 31,578 bilhões, crescimento de 34% na comparação com igual período de 2003. Rodrigues citou que as exportações de açúcar, álcool, café e suco de laranja devem ter resultado positivo no ano que vem. Segundo Rodrigues, para outros produtos agrícolas, como algodão, trigo e soja, a produção recorde no mundo e no Brasil pode prejudicar a comercialização. Ele enfatizou que o governo não vai intervir no mercado. A proposta é ter mecanismos que sinalizem que o governo vai trabalhar para a manutenção da atividade produtiva, com renda rural.