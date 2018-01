AGU afirma legalidade de corte e multas As distribuidoras de energia elétrica que não cortarem o fornecimento dos consumidores que ultrapassaram a meta de racionamento, poderão responder judicialmente no Supremo Tribunal Federal (STF), informou o consultor-geral da União, André Sampaio. Ele explicou que a medida provisória do STF, que criou a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) e elaborou o plano de racionamento é constitucional e, por isso, deve ser cumprida. Desde o início da medida de redução do consumo, foram protocoladas 196 ações junto à Justiça. Sampaio pretende, com o alerta, neutralizar possíveis sentenças de magistrados contra o corte de fornecimento de energia elétrica ou até mesmo a cobrança de multas. Segundo fontes da GCE, há receio de os juízes concederem liminares alegando desconhecimento da decisão do STF. O acórdão do Supremo foi publicado na última quinta-feira. O consultor-geral explicou que o Supremo irá dar respaldo às distribuidoras e elas deverão, ainda esta semana, iniciar os cortes ou enviar a cobrança da multa aos clientes que não atingiram as metas. "Se houver desobediência, poderemos ingressar com reclamações junto ao Supremo ou com agravo de instrumento nos Tribunais Regionais Federais (TRFs), pedindo que a decisão seja obedecida", disse Sampaio. Isso valeria também para questionar eventuais decisões do Poder Judiciário, da 1.ª e 2.ª instâncias, contra as punições determinadas pela MP. Segundo o consultor, somente estarão fora dos cortes os consumidores que apresentaram pedidos de revisões das metas. Eles terão o fornecimento assegurado até que sejam decididas as novas metas. Mas se alguém estiver usando o expediente da revisão para fugir dos desligamentos, poderá ser punido mais adiante. Liminar ampara consumidores em São Paulo Em São Paulo, uma liminar impede que consumidores atendidos pela Eletropaulo e Bandeirantes tenham a energia elétrica cortada por conta do descumprimento da meta de consumo. De acordo com o promotor do Ministério Público de São Paulo, Edgar Moreira da Silva, essa parcela da população está amparada pela decisão judicial, concedida em junho pelo juiz Luiz Eurico Costa Ferrari, da 4.ª Vara Cível do Fórum Central de São Paulo. A Eletropaulo afirma não ter recebido notificação oficial da decisão do juiz e, portanto, não irá se pronunciar. A Bandeirantes confirma que recebeu o comunicado e contestou a determinação. Além de estar aguardando um parecer do juiz, a empresa ainda não definiu a sistemática de cortes. Mas, mesmo que essa política de desligamentos saia nos próximos dias, a distribuidora vai preferir esperar um comunicado da 4.ª Vara Cível para não ter de paga multa por descumprimento da ordem. De acordo com Silva, do Ministério Público, quem não obedecer a decisão terá de pagar multa de R$ 1 mil por consumidor, além de estar sujeito à prisão em caso de flagrante. O promotor explica que a ação foi movida com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por isso, a decisão do Supremo Tribunal Federal, quanto à constitucionalidade da sobretaxa e do corte de energia, não se aplica ao caso. Segundo ele, as distribuidoras foram notificadas.