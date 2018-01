Água pesa na taxa de condomínio Em tempos de estiagem e de racionamento de água, a pesquisa apontou que o consumo de água está pesando significativamente nas taxas de condomínio. Em abril, esse grupo de despesa teve participação média de 13,40% na composição dos custos condominiais. Dos gastos totais, o consumo de água perde apenas para a folha de pagamento dos funcionários, composta pelos itens pessoal e encargos, que representaram, respectivamente, 35,96% e 16,12%. Segundo o mesmo Índice, no acumulado de 12 meses, encerrados em abril, o consumo de água nos prédios foi responsável por 12,58% do valor das taxas de condomínio, em média. Veja os demais itens na tabela abaixo. Para o presidente da entidade, José Roberto Graiche, o levantamento revela que um dos grandes problemas dos edifícios é o desperdício. "Como o consumo de água nos apartamentos é rateado entre todos os condôminos, as pessoas não costumam dar importância à economia. O consumo é excessivo e, normalmente, os condôminos não adotam cuidados básicos, como, por exemplo, solicitar inspeções periódicas das instalações hidráulicas, para verificar a existência de vazamentos", afirma Graiche. Graiche também afirma que o problema da água se agrava nos prédios com piscinas, lagoas artificiais e grandes jardins, onde o consumo é maior. Em abril, as taxas médias de condomínio em São Paulo registraram ligeira queda, de 0,8%, em relação a março confirmando o momento de estabilidade das despesas. Em 12 meses, o Ipevecon acumula alta de 4,67%, ficando bem abaixo da inflação medida pelo IGP-M, que foi de 13,20%. No resultado, pesaram alguns itens que tiveram queda em abril, como pessoal (-3,71%), material de consumo (-3,87%) e administrativas (-6,40%). Outros grupos, como água, luz e encargos sociais - devido ao pagamento da contribuição sindical dos funcionários - registraram leve aumento e compensaram o resultado final do Índice. Para maio e junho, segundo o presidente da Aabic (Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo), a previsão é de manutenção da estabilidade do Ipevecon. Quadro de Participação Percentual no acumulado em 12 meses Item Participação (%) Pessoal 35,96% Encargos 16,12% Benefícios 1,90% Água 12,58% Manutenção 8,66% Material Consumo 1,19% Administrativa 8,79% Gerais 2,45% Eventuais 6,23% Luz 6,13% Resumo dos Valores de Condomínio-IPEVECON Período: abril de 99 a abril de 2000 MÊS/DORM 01 Dormitório 02 Dormitórios 03 Dormitórios 04 Dormitórios MÉDIA GERAL ABR-99 172 289 480 471 941 MAI-99 173 291 490 945 475 JUN-99 172 293 497 952 479 JUL-99 169 292 493 948 476 AGO-99 174 293 500 944 478 SET-99 173 295 497 944 477 OUT-99 176 298 505 956 484 NOV-99 192 337 568 1078 544 DEZ-99 218 385 653 1235 623 JAN-00 184 314 528 1002 507 FEV-00 183 312 521 989 501 MAR-00 179 311 517 979 497 ABR-00 173 316 510 974 493 Nº de Dormitórios 01 Dormitório 02 Dormitório 03 Dormitório 04 Dormitório MÉDIA GERAL Variação Abr/99- abr/00 0,58% 9,34% 6,25% 3,51% 4,67%