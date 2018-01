Aguarde novas oscilações no mercado Os analistas do mercado financeiro continuam sem conseguir ver no horizonte uma tendência definida, em quaisquer dos segmentos mais importantes - juros, dólar e bolsas de valores. Isso significa que estes ativos estarão todos oscilando para cima e para baixo, enquanto as coisas não estiverem mais claras. Ou seja: o nível de risco do mercado é considerável. O que está criando a incerteza? No mercado internacional, o principal problema é o aquecimento da economia norte-americana. Parece contraditório dizer que uma economia que cresce de uma forma sustentada há anos, e com isso reduziu seu desemprego para níveis historicamente muito baixos, está com problemas. Mas o problema é justamente este aquecimento exagerado. Esta acontecendo uma pressão maior de compra por parte dos consumidores, e a economia começa a dar sinais de que a inflação do País pode subir. É aí que mora o problema do Banco Central dos Estados Unidos. Fiel guardião da moeda, cabe ao FED adotar políticas monetárias que impeçam uma alta da inflação. A receita básica, neste caso, é o aumento dos juros. O FED já vem adotando este remédio desde junho do ano passado, intervalo no qual subiu a taxa de juro norte-americana em 1,25 ponto percentual, em cinco etapas iguais, para os atuais 6% ao ano. O problema é que o juro sobe, sobe e nada de a economia dar sinais de desaquecer. Diante disso, começou a se formar no mercado o consenso de que na próxima reunião, dia 16 de maio, a taxa vai subir mais - 0,5 ponto percentual de uma única vez. A mudança da expectativa criou um novo alvoroço no mercado, que está ajustando seus preços ao novo juro esperado, que pode ou não acontecer. Também no mercado internacional, pesa o comportamento das Bolsas. Certamente, as Bolsas de Nova Iorque e Nasdaq não estão oscilando apenas por conta dos juros. O nível de perdas está antes indicando que os preços de muitas ações estavam altos demais. Então, o mercado passa também por um ajuste de preços das ações que estavam com valorização exagerada. Em ambos os casos, o que conta são as expectativas. É quanto o juro pode subir e quanto a bolsa pode cair. Não são os fundamentos reais, que, certamente, também serão alterados, dependendo do que acontecer com as variáveis financeiras - juros, moeda e bolsas. Como fica o efeito sobre o Brasil? O Brasil é um país com um grau grande de dependência de capital externo para fechar suas contas. Daí, turbulências no mercado internacional podem gerar saídas mais fortes de dólares do mercado brasileiro. Diante deste risco, as oscilações no mercado internacional trazem pressão de alta sobre o dólar. E, na seqüência, sobre os juros, porque eventualmente o governo brasileiro pode precisar subir seus juros para segurar uma alta mais forte do dólar. Juros mais altos são necessários quando se quer segurar o investidor dentro do País. Em termos gerais, está é a mecânica que tem afetado os mercados no Brasil, a ponto de as notícias favoráveis, da economia real, não estarem conseguindo mudar este cenário de oscilações. Veja mais informações sobre o mercado financeiro ontem no link abaixo.