Ahold espera vender ativos no Brasil até fim do ano A cadeia holandesa de supermercados Royal Ahold NV, que no Brasil controla a rede Bompreço, espera concluir a venda de seus ativos na América do Sul no segundo semestre deste ano, disse o diretor financeiro interino Dudley Eustace em assembléia de acionistas em Scheveningen, Holanda. A Ahold está em processo de venda de seus supermercados na Argentina, Brasil, Paraguai e Peru como parte do esforço para reduzir sua dívida de cerca de 12 bilhões de euros (US$ 13,04 bilhões). Eustace disse que a situação de caixa da empresa melhorou. "As principais fontes (para a mudança) foram as operações da empresa, a redução nos investimentos (capex) e a redução no capital de giro", afirmou. Ele disse que ainda não foram obtidos muitos recursos a partir da venda de ativos. Ele citou a redução de investimentos na Indonésia, Malásia, Chile e a venda da Golden Gallon nos EUA.