Ahold nega intenção de vender unidades O chairman da comissão supervisora do grupo varejista holandês Royal Ahold NV, Henny de Ruiter, disse que a empresa não tem planos de vender suas partes. "Nós não temos a intenção de vender grandes unidades ou dividir a companhia agora", disse, em teleconferência com analistas. No Brasil, a Ahold controla os supermercados Bom Preço e G.Barbosa. A varejista, citando erros contábeis na unidade U.S. Foodservice, afirmou hoje que seus lucros referentes a 2002 são mais baixos que o anteriormente publicado.