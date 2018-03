Ahold venderá ativos A Royal Ahold NV, grupo holandês de supermercados que vem sofrendo as consequências financeiras de um escândalo contábil, deverá vender ativos que não são considerados fundamentais para tentar levantar dinheiro e superar suas atuais dificuldades financeiras. Segundo analistas do banco de investimentos Dresdner Kleinwort Wasserstein, as operações da Ahold na Espanha, Polônia, República Tcheca, Brasil e Chile poderão ser alvo dessa operação de venda. No Brasil, o grupo controla a rede de supermercados Bompreço e G Barbosa, com presença na região nordeste do País. Segundo o jornal International Herald Tribune, a venda de ativos deverá excluir a rede de supermercados e a divisão Foodservice nos Estados Unidos. Elas são o foco da investigação que vem sendo realizada por autoridades norte-americanas e holandesas que apura as irregularidades que fizeram a Ahold inflar os seus lucros em mais de US$ 500 milhões durante dois anos. O grupo francês Carrefour disse que poderá eventualmente se interessar por partes dos negócios da Ahold. "Se partes da companhia forem colocadas à venda nós poderíamos examiná-las levando em conta o nosso critério de investimentos", disse o chefe-executivo do Carrefour, Daneil Bernard. Além do Carrefour, analistas apontam o grupo britânico Tesco como um potencial interessado nas unidades da Ahold.