Aids e Parkinson na mira da Roche em 2003 A grande expectativa do laboratório suíço Roche para 2003 se concentrará no antiretroviral T-20. A ação do princípio ativo, festejada mundialmente como revolucionária por especialistas em Aids, é a única que ataca o vírus antes que ele penetre nas células CD-4 - células destruídas pelo vírus HIV, que assim acaba com a imunologia do portador, causando a síndrome de imunodeficiência humana ou Aids. "Será ideal para as pessoas que já têm resistência ao coquetel contra a evolução da Aids. É uma nova proposta", disse a gerente do departamento de Relações Médicas da Roche, a médica Rita Castro. Nos Estados Unidos, o T-20, assim denominado porque ainda não conta com nome comercial, deverá ser submetido ao Food and Drug Administration (FDA), o órgão fiscalizador do país, no primeiro semestre de 2003, segundo as expectativas da Roche. No Brasil, a droga deverá chegar no segundo semestre de 2003. Mas essas duas fases, que inclusive poderão ocorrer simultaneamente, dependerão da conclusão das pesquisas sobre o medicamento, já em fase final. Parkinson Entre o fim de 2003 e início de 2004, a Roche deverá iniciar pesquisa e desenvolvimento para incrementar o princípio ativo levedopa, usado no tratamento do Mal de Parkinson. Rita Castro afirma que o aprimoramento no medicamento deverá proporcionar maior rapidez no início da ação e prolongamento do efeito da droga no organismo do paciente. Essa tendência de prolongamento dos efeitos vem sendo seguida pela maioria dos laboratórios em relação a drogas variadas. O aumento da duração faz com que o paciente não precise ingerir os medicamentos várias vezes por dia. Isso também vale para os medicamentos do coquetel anti-HIV. Neste semestre, a divisão de química fina da Basf lançou mundialmente uma substância para revestimento de medicamentos, cuja finalidade é de expelir o princípio ativo durante um período mais longo e proporcionar ação constante. Leia mais sobre o setor de Química e Petroquímica no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.