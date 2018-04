AIE alerta para gargalo na oferta de petróleo até 2010 A Agência Internacional de Energia (AIE) alertou que os adiamentos em projetos de petróleo anunciados por várias companhias nas últimas semanas, em conseqüência da crise financeira global, aumentam a perspectiva de problemas de oferta até 2010. "Vemos e ouvimos sobre adiamentos de investimentos em energia. Esta é uma grande preocupação e poderá levar a estreitamento da oferta e aumento nos preços superiores aos já vistos", disse o economista-chefe da AIE, Fatih Birol. A agência, que assessora a maior parte dos países consumidores de energia, prevê a demanda por petróleo mundial recuperando-se a partir de 2010 da atual turbulência financeira. Segundo ele, a necessidade mundial de investimentos em projetos de exploração de gás natural e petróleo é de cerca de US$ 450 bilhões ao ano entre 2008 e 2015 para atender a demanda, mas os investimentos estão ficando abaixo disso. O ano passado foi "excepcional" em termos de investimento em petróleo e gás, disse Birol, acrescentado que a indústria investiu um total de US$ 390 bilhões em 2007. As informações são da Dow Jones.