AIE alerta sobre queda de estoques de petróleo A Agência Internacional de Energia (AIE) reduziu ligeiramente sua previsão para o crescimento de consumo mundial de petróleo no ano passado e em 2007. Mas em seu relatório mensal, divulgado nesta quinta-feira, 12, a entidade com sede em Paris disse que os estoques da commodity entre os países consumidores sofreram entre janeiro e março passados sua maior queda trimestral dos últimos dez anos. Segundo analistas, essa queda nos estoques, aliada aos cortes na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), deve continuar pressionando para cima os preços nos próximos meses. A estimativa para a demanda média de petróleo em 2006 foi reduzida para 84,3 milhões de barris diários, 300 mil barris a menos do que a previsão anterior. Para 2007, a AIE prevê o consumo diário de 85,8 milhões de barris, 250 mil a menos do que sua estimativa do mês passado. No entanto, em termos porcentuais, o aumento do consumo previsto para 2007 permaneceu virtualmente inalterado em 1,8%. Um período de frio mais agudo nos Estados Unidos, que elevou o consumo de petróleo, foi compensado por temperaturas mais amenas na Europa e na região do Pacífico. Dados preliminares referentes aos estoques de petróleo em março nos Estados Unidos, Japão e Europa colhidos pela AIE mostram uma queda de 23 milhões de barris. Isso indica que os estoques dos países da OCDE devem ter caído em cerca de 1 milhão de barris diários no primeiro trimestre deste ano. Segundo a agência, caso esses dados sejam confirmados, representariam a maior taxa de declínio de estoques entre os países industrializados desde o primeiro trimestre de 1996. A produção mundial de petróleo caiu 265 mil barris diários em março, atingindo 85,3 milhões de barris diários. "Isso foi causado por cortes e paralisações de natureza técnica na produção da Opep", disse a AIE. A previsão para o crescimento na produção dos países que não são membros do cartel foi mantida em 1,1 milhão de barris diários. Segundo a AIE, o consumo de petróleo no Brasil em 2007 será, em média, de 2,29 milhões de barris diários. No ano passado, ele foi de 2,24 milhões de barris diários. A produção do País deve ser de 2,28 milhões de barris diários neste ano.