AIE eleva previsão de demanda global de petróleo em 2010

Em seu relatório mensal sobre o petróleo, divulgado hoje, a agência, com sede em Paris, afirmou que o consumo global de petróleo no ano que vem deve registrar crescimento de 1,7%, para 85,2 milhões de barris ao dia, comandado pela China e por outros mercados emergentes, acima da expansão de 1,4% da projeção preliminar divulgada na semana passada.

Para este ano, a AIE estima a maior retração em três décadas na demanda pela matéria-prima (commodity), depois de uma pequena contração em 2008. A AIE, que assessora os países mais industrializados em questões relacionadas a petróleo, disse que a demanda por petróleo este ano deverá ter contração de 2,9% ou 2,5 milhões de barris ao dia, praticamente o mesmo nível do relatório da semana anterior.

A previsão para a demanda em 2009 da AIE é mais otimista do que de vários especialistas, mas as expectativas para o ano que vem estão em linha com outras projeções.

Opep

A AIE disse ainda que o comprometimento dos países exportadores de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) com os cortes de produção anunciados no ano passado caiu novamente em junho, para 68%, de 80% no começo do ano, uma vez que países como o Irã e a Angola distribuíram mais petróleo ao mercado.

A agência observou ainda que a produção dos países fora da Opep, que respondem por 60% da oferta global, deverá subir cerca de 200 mil barris ao dia este ano, invertendo previsão anterior de queda de 100 mil barris ao dia. A AIE estima que em 2010 essa produção poderá crescer outros 400 mil barris ao dia. As informações são da Dow Jones.