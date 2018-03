AIE eleva previsão para demanda mundial de petróleo

A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou em 130 mil barris por dia sua previsão para a demanda mundial de petróleo no ano que vem, em comparação com seu relatório de novembro, para 86,3 milhões de barris por dia em média. Em comparação com 2008, a previsão para 2010 representa um aumento de 1,5 milhão de barris por dia.

A revisão resultou principalmente da atividade econômica firme na China. O país é o segundo maior consumidor mundial da commodity, respondendo por 9,7% do total. Separadamente, a AIE revisou sua previsão para a demanda mundial de petróleo no período de 2009 a 2014 em 1,9 milhão de barris por dia, após fazer diversas mudanças em seus pressupostos. Agora, a AIE projeta que o consumo mundial irá atingir quase 91 milhões de barris por dia até 2014.

A AIE afirmou ainda que as condições do setor de refino continuam se deteriorando na medida em que as margens caem. Os países que formam a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) foram os mais afetados, com suas margens de refino caindo no quarto trimestre deste ano de maneira generalizada, já que os aumentos de preços do petróleo bruto foram superiores aos aumentos de preços dos produtos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O crescimento dos estoques de derivados para níveis recordes no último trimestre deste ano e a expansão da atividade de refino na China também pesaram. A AIE estima que a atividade de refino global no quarto trimestre de 2009 fique em 72,3 milhões de barris por dia, 600 mil barris a menos que a estimativa do relatório de novembro. As informações são da Dow Jones.