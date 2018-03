AIE eleva projeção de demanda mundial de petróleo em 2009

A Agência Internacional de Energia (AIE) revisou em alta sua previsão para a demanda mundial de petróleo em 2009, embora ainda espere declínio em relação ao ano passado, e elevou a projeção para o crescimento em 2010, segundo o relatório mensal sobre o mercado. A agência prevê demanda mundial de 84,6 milhões de barris por dia este ano, 200 mil barris por dia a mais do que a previsão anterior, mas queda de 1,7 milhões de barris por dia frente ao registrado em 2008.

"As coisas estão melhores sob a perspectiva econômica", disse David Fyfe, editor do relatório da AIE.

Em 2010, o consumo mundial de petróleo - liderado por mercados emergentes como a China - deve crescer 1,4 milhão de barris por dia, alta de 350 mil barris por dia em relação à estimativa feita em setembro, para 86,1 milhões de barris por dia. A demanda esperada para o próximo ano seria equivalente aos níveis vistos em 2007 e 2008.

O relatório observou que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) continua produzindo mais petróleo, conforme os membros procuram tirar proveito dos preços mais elevados, o que deixa o mercado atualmente com oferta mais do que suficiente para atender a retomada no consumo.

Segundo a agência, os membros da Opep produziram em setembro cerca de 1,6 milhão de barris por dia acima da cota de 24,845 milhões de barris por dia. O aumento na produção ajuda a manter os níveis de estoques de petróleo e derivados acima das médias históricas.

Brasil

A AIE considerou o pré-sal no Brasil como a nova área mais atraente entre os anúncios de novas descobertas que vêm sendo feitos nos últimos tempos. No entanto, a agência revisou a projeção para a oferta de petróleo do Brasil levemente para baixo: redução de 25 mil barris por dia neste ano para 2,51 milhões de barris diários, e queda de 45 mil barris por dia em 2010 para 2,75 milhões de barris diários.