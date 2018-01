AIE pode compensar possível falta de petróleo iraniano O diretor-executivo da Agência Internacional da Energia (AIE), Claude Mandil, disse hoje em entrevista à emissora BFM Mandil que o organismo poderia compensar durante um ano e meio com suas reservas a falta do petróleo procedente do Irã. Mandil se referia assim à controvérsia que a comunidade internacional mantém com país por seu desejo de continuar com o programa nuclear. Por conta do envio do tema ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, foi levantada a possibilidade do Irã parar de exportar os 2,7 milhões de barris diários de petróleo, o que poderia acarretar em uma elevação dos preços do produto. O diretor se dirigiu aos países que negociam com o Irã para tranqüilizá-los: "Não há necessidade de se inquietar por uma eventual perda de petróleo iraniano. Não é um arma." AIE A AIE foi criada em 1974, no ano seguinte da chamada "crise do petróleo", com o objetivo de prevenir e tramitar as situações que pudessem afetar ao abastecimento de seus 26 países membros. Atualmente a Agência tem aproximadamente 4 bilhões de barris de petróleo de reservas.