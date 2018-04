AIE: produção fora da Opep deve se recuperar em 2009 A produção de petróleo nos países que não fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) deve se recuperar no ano que vem, depois de ter mostrado crescimento modesto em 2008, aponta a Agência Internacional de Energia (AIE), em seu relatório mensal divulgado hoje. O aumento líquido da oferta nas nações que não integram o cartel foi de 35 mil barris por dia neste ano, mas deve crescer para 595 mil barris por dia em 2009. Brasil e China são citados como países que contribuem para o crescimento da produção, assim como a participação dos biocombustíveis - que entra no levantamento. Já o México, a Rússia e a região do Mar do Norte registrarão queda da oferta no próximo ano. A previsão de produção na América Latina em 2009 foi elevada em 30 mil barris por dia, para 4,31 milhões de barris por dia, diante do desempenho melhor do que o esperado anteriormente da Argentina, Colômbia e Peru.