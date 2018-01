AIE reduz previsão para produção brasileira de petróleo A Agência Internacional de Energia (AIE) fez reduções em sua previsão para a produção brasileira de petróleo entre 50 mil e 100 mil barris diários no período que vai do quarto trimestre deste ano ao final de 2007. A revisão, segundo a entidade, foi causada por dados de produção mais fracos do que o esperado registrados em setembro, derivados das informações preliminares da Petrobras. A AIE observou que as metas de produção da estatal brasileira para o final de 2006 e 2007 foram revisados para baixo, 1,88 milhão e 1,98 milhão de barris diários, respectivamente. "A Petrobras é responsável por cerca de 97% da produção de petróleo do Brasil e, apesar desses ajustes, deve crescer em 185 mil barris por dia em 2007", disse. Demanda A agência também revisou para baixo nesta sexta-feira sua previsão de crescimento da demanda global de petróleo para este ano, enquanto a mantém quase sem mudança para 2007, segundo relatório mensal. A AIE projeta que a demanda global crescerá este ano 1,1% (um décimo a menos que o previsto há um mês), para 84,5 milhões de barris diários (mbd), e 1,7% em 2007, para 85,9 mbd. A pequena revisão para baixo em 2006 ocorre após a queda da demanda de Estados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), do Pacífico e da China. No entanto, segundo a AIE, o arrefecimento da demanda na China reflete possíveis mudanças de estoque, mais que uma tendência a um menor crescimento. Além disso, a agência assinalou que uma redução das temperaturas na Europa e nos Estados Unidos poderia impulsionar a demanda após outubro, que foi um mês moderado em termos climáticos. A oferta mundial de petróleo chegou a 85,3 mbd no mês passado, um avanço de 100 mil barris diários frente a setembro, indicou a AIE. O aumento da produção nos países da OCDE compensou a redução de 335 mil barris diários, para 29,4 mbd, da oferta da Opep. Essa queda reflete essencialmente a redução da oferta do Iraque, Arábia Saudita, Irã e Venezuela, indicou a AIE. A Opep decidiu no último dia 20 em reunião em Doha reduzir em 1,2 milhão de barris diários sua produção a partir de 1º de novembro, como forma de enfrentar a queda dos preços. A AIE calcula que em 2007 o mercado necessitará de uma média de 28,3 mbd de petróleo da Opep, frente aos 28,8 mbd em 2006, uma queda que se explica pelas projeções de uma menor demanda e de um aumento da oferta de biocombustíveis. O documento projeta uma produção média de petróleo por parte de produtores que não são da Opep de 51 mbd em 2006 e de 52,7 mbd em 2007, com revisões para cima da produção dos EUA e de biocombustíveis, e para baixo no Mar do Norte, no antigo bloco soviético, na China e na América Latina. Por outra lado, a AIE assinalou que as reservas petrolíferas da OCDE subiram em 29 milhões de barris em setembro, um mês no qual os estoques cobriam as necessidades de consumo de 55 dias, dois a mais que no mesmo mês de 2005.