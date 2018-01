AIE teme "onda nacionalista" na América do Sul O diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Claude Mandil, afirma temer uma "onda nacionalista" na América do Sul e alerta que Bolívia pode ficar sem investimentos se continuar a se comportar como está fazendo no setor de energia. Em declarações ao Estado, o representante da entidade afirma estar "preocupado" com a situação na região. "Investimentos são necessários nos próximos anos e a postura da Bolívia gerou uma preocupação. Nacionalismos podem ter efeitos negativos para o próprio país. Não estamos dizendo que os governos não tem direito de usar seus recursos naturais como queiram, mas há formas de negociar sem prejudicar empresas que já fizeram investimentos na região e o próprio abastecimento do país", afirmou Mandil. Em sua avaliação, o mundo precisará de "volumosos investimentos" nos próximos anos se não quiser sofrer com a falta de abastecimento nos próximos 25 anos. "Calculamos que serão necessários cerca de US$ 20 trilhões em investimentos até 2030, sendo que a metade disso deve ir para eletricidade. O problema é que, diante da falta de políticas claras em certos países, não podemos ter certeza de que os operadores e companhias de energia estarão dispostos a colocar esse dinheiro para construir infra-estrutura ou para ampliar a produção", alertou o diretor da AIE. Para ele, os maiores riscos de falta de investimentos estarão em países onde os governos apostem em estatais, monopólios ou regras que não dêem segurança às empresas estrangeiras. "Os riscos gerados pelo nacionalismo podem exacerbar as incertezas (em relação ao abastecimento)", afirmou. Além do caso da Bolívia, outro fator que começa a ser observado internacionalmente é a vitória de Rafael Correa no Equador, que também promete adotar medidas em relação às empresas estrangeiras que atuam no país. Segundo as estimativas da AIE, a demanda por energia no mundo aumentará em 50% até 2030. Se mantiver o atual ritmo de crescimento, os chineses estarão importando tudo o que a Arábia Saudita vende por ano em 2020. "Isso tudo não é sustentável se não tivermos investimentos de longo prazo e em várias regiões do mundo", concluiu.