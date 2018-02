AIG deve ser capaz de pagar governo dos EUA, diz Moody's

A reorganização da companhia ainda depende fortemente do apoio do governo dos EUA, mas se as operações da AIG e os mercados financeiros globais continuarem a se estabilizar, a empresa será capaz de gerar valor suficiente para devolver os recursos aportados no grupo pelo governo norte-americano, conforme a Moody's.

A AIG divulgou na semana passada seu segundo lucro trimestral consecutivo, embora tenha ressaltado que as atividades em seus principais negócios continuam fracas.

Segundo a Moody's, o balanço trimestral da AIG mostra que a estabilização dos negócios de seguros da companhia continuam, apesar de as condições no mercado continuarem desafiadoras.

A agência de risco afirmou o rating de longo prazo da AIG em "A3", a sétima nota na faixa do grau de investimento, com perspectiva negativa.

(Reportagem de Dena Aubin)