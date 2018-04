AIG está conversando com governo dos EUA sobre mais recursos A American International Group (AIG) e o governo norte-americano estão em conversações que incluem a possibilidade de recursos adicionais para a seguradora e a troca de dívida por ações, disse nesta segunda-feira uma fonte familiar ao assunto. A rede CNBC informou que se não houver um acordo com o governo, os advogados da seguradora estariam preparando-se para a possibilidade de falência. Outras opções também estão sendo discutidas com o governo, acrescentou a fonte da Reuters. A AIG preferiu não comentar. A CNBC informou ainda que a seguradora deve divulgar um prejuízo próximo a 60 bilhões de dólares devido a baixas contábeis incluindo as decorrentes do mercado imobiliário. A AIG, que já foi a maior seguradora do mundo, recorreu ao governo duas vezes em busca de ajuda. O governo resgatou a empresa em setembro e em novembro. (Por Paritosh Bansal)