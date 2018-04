AIG negocia novo resgate com governo dos EUA, diz FT

A seguradora American International Group (AIG) busca um novo resgate do governo dos Estados Unidos, menos de dois meses após o Federal Reserve ter socorrido a empresa com um empréstimo de US$ 85 bilhões, afirmou o jornal Financial Times em seu Web site, citando pessoas próximas à situação. Executivos da AIG estavam em negociações na noite de sexta-feira, 7, com autoridades sobre um plano que pode envolver uma troca de dívida por participação e a compra de títulos lastreados em hipotecas da AIG pelo governo, diz o jornal. O Financial Times afirma que as negociações podem fracassar, mas observou que a seguradora estava pressionando por uma decisão antes de divulgar seu resultado do terceiro trimestre na segunda-feira.