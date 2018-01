Ainda dá para regularizar CPF Os contribuintes que ainda não entregaram a declaração de Isento ou de ajuste anual do exercício 2000 devem regularizar sua situação o mais rápido possível. É que, de acordo com a Receita Federal, a lista de classificação do CPF deverá ser divulgada até o fim do mês. Quem não apresentou a declaração por dois anos consecutivos terá o CPF cancelado. Nesse caso, basta entregar a declaração de 2000 para normalizar a situação. Para os que não entregaram só a declaração de 2000, o CPF entrará na lista como pendente de regularização. No caso da declaração de isento, deve-se entregar um pedido de regularização no Banco do Brasil, Caixa ou Correios, pagando R$ 4,50. A declaração do IR também pode ser entregue pelo site da Receita Federal (veja link abaixo) ou nas unidades da Receita.