Ainda é cedo para avaliar impacto do câmbio, diz Piva O presidente da Fiesp, Horacio Lafer Piva, afirmou hoje que ainda é muito cedo para avaliar de forma precisa os impactos da valorização do real e da crise no Oriente Médio no desempenho da balança comercial brasileira. Quanto à política monetária, ele admitiu que a alta do petróleo, obviamente, tira do Banco Central um espaço de manobra em relação aos juros, mas reiterou que essas questões são de curto prazo e podem mudar em pouco tempo. Ele disse que a permanência do dólar no patamar R$ 2,30 não é boa para as exportações brasileiras, mas considera como mais viável a avaliação de analistas que acreditam que o real ficará num patamar entre R$ 2,50 e R$ 2,55, o que dará mais competitividade às exportações brasileiras. Piva também afirmou que não acredita que o preço do barril de petróleo chegará a US$ 30,00, e aposta no preço entre US$ 25,00 e 26,00. Por último, ele disse que a questão do câmbio está sujeita a tantas variáveis, como o stress eleitoral, a crise Argentina e dados do desemprego dos Estados Unidos, que será necessário pelo menos mais uma mês para avaliar o impacto sobre as exportações. Piva abriu na Fiesp, juntamente com o presidente da Polônia, Aleksander Kwasniewski, e o governador Geraldo Alckmin, o Fórum Econômico Brasil-Polônia.