Ainda é possível usar o Speedy sem provedor É possível navegar na Internet usando o Speedy - conexão em alta velocidade - da Telefônica sem ter contratado um provedor. Isto acontece porque o sistema utilizado hoje não permite o bloqueio das contas dos usuários que não utilizam um provedor de acesso para navegar na rede. Ao contratar o serviço, o usuário deve informar qual será seu provedor, mas não há nenhum controle quanto a esta informação. Portanto, ao perceber que é possível ter acesso ao mesmo serviço gastando menos, o usuário pára de pagar o provedor. De acordo com técnicos ouvidos pela Agência Estado, os usuários perceberam que era possível usar o Speedy sem provedor por acaso. Muitos haviam contratado o provedor - de acordo com orientação da própria Telefônica ao assinar o contrato - e, por algum motivo, deixaram de pagar a mensalidade sem que o serviço fosse bloqueado. Ou seja, continuavam a ter o mesmo acesso, sem problemas. A notícia foi se espalhando e esta brecha no sistema passou a preocupar os provedores. Para a Associação Brasileira dos Provedores de Acesso, Serviços e Informações da Rede Internet (Abranet) esta situação é irregular. Por isso, o presidente da Associação, Roque Abdo, reivindica a instalação de um sistema de autenticação que bloqueie o acesso dos que não possuem provedor. Ou seja, o usuário do Speedy não poderia mais navegar sem passar antes pelo provedor. Hoje, o caminho de conexão é direto com a Embratel, sem a necessidade de intermediação do provedor que interligue os usuários à rede. Com a mudança, o usuário deverá se identificar primeiro no provedor. Segundo a Assessoria de Imprensa da Telefônica, este novo sistema de autenticação está em fase de testes. E, assim que ficar comprovada sua eficácia, começará a valer para os novos usuários e atingirá gradualmente os antigos clientes do Speedy. A empresa ainda não sabe informar quantas pessoas estariam acessando a Internet em alta velocidade sem provedor. As regras do serviço de acesso rápido à Internet Sendo apenas uma empresa de telecomunicações, a Telefônica é responsável por uma parte do serviço de acesso rápido à Internet. Ou seja, cuida de toda a estrutura relativa à linha telefônica e, até este ponto, está em dia com sua parte no processo. Segundo determinação da própria Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a atuação da empresa é limitada à telefonia porque não está autorizada a prestar nenhum serviço de provimento. A segunda parte da operação ficaria por conta dos provedores, pois, ao contratar o Speedy da Telefônica, o usuário deve informar qual será sua empresa de acesso para completar o serviço. A partir da instalação do acesso rápido à Internet pela empresa de telefonia, a responsabilidade passa para as mãos dos provedores e, teoricamente, esta etapa completaria o atendimento. O serviço deveria ser o seguinte: o usuário conecta seu computador à rede, cujo sinal chega ao provedor. Neste momento há a identificação e depois a autorização para navegar. Mas descobriu-se que, tecnicamente, as duas coisas não estavam vinculadas. Então, os usuários começaram a parar de pagar seus provedores e continuaram a utilizar o mesmo serviço da Telefônica. Mas há previsão de que esta brecha no sistema acabe em breve.