Ainda há contribuinte fiel ao formulário de papel Mesmo com a popularização da Internet e o aumento nas vendas de microcomputadores nos últimos anos, muitos contribuintes ainda preferem declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) à moda antiga, pelo formulário de papel. Para a felicidade desses contribuintes, a Receita Federal vai manter essa forma de declaração enquanto existirem pessoas que preferem o papel à Internet. O contribuinte que opta pelo formulário de papel é do tipo que gosta de manter distância do computador. Nem o fato da Receita pagar a restituição primeiro para quem entrega pela Internet atrai contribuintes tradicionalistas. Um exemplo é o advogado Gontran Antão da Silveira Neto. Ele tem computador com acesso à Internet em casa, mas nunca usou para fazer a declaração do IR. "Sempre fiz no papel, já estou acostumado, não será agora que tem internet que vou mudar, até porque não gosto muito de computador." Para a advogada Neuma Nascimento o formulário de papel também é a melhor forma para declarar o IR. "No ano retrasado fiz pela internet, mas não troco o papel. Acho muito mais simples, pois já estou acostumada com o jeito antigo", comenta. "Declaro o Imposto de Renda há 10 anos, e nunca fiz pela Internet", afirma o bancário David dos Santos. Ele diz que não tem acesso a Internet em sua casa, mas mesmo se tivesse não mudaria a forma de declarar. "Acho a Internet complicada, por isso o papel não pode acabar." O comerciante Jairo Martins também comenta que só declara o IR pelo formulário de papel. "Não consigo dominar o computador, mesmo se tivesse Internet na minha casa eu não deixaria o papel." O prazo final para a entrega da declaração de ajuste do IRPF termina na terça-feira, 30 de abril. Receita espera que 700 mil entreguem em papel No ano passado, 1 milhão de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) foram entregues em formulário de papel. Esse total, representou 7% de todas as declarações entregues. Para este ano, a expectativa é que 700 mil pessoas declarem em papel. De acordo com a Receita, a cada ano o número de pessoas que preenchem o formulário de papel diminui, mas enquanto existir contribuinte disposto a declarar à moda antiga, a Receita mantém o formulário.