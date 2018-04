Ainda não há data definida para reunião na OMC visando Doha A Organização Mundial do Comércio (OMC) está pronta para intensificar esforços para completar as negociações da Rodada de Doha, mas ainda não tem uma data para a reunião ministerial, disseram diplomatas nesta segunda-feira. Após uma reunião com o diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, diplomatas disseram que as conversações sobre o acordo de comércio global podem avançar na próxima semana. Ministros podem ser convidados para uma reunião em Genebra para negociar um acordo. "Cada um concordou que há uma claro sinal político vindo do G20 e nós precisamos traduzi-lo em uma ação em Genebra", disse o chefe das negociações do Brasil, Roberto Azevedo. Líderes mundiais garantiram sábado em Washington que vão se esforçar para romper com um longo impasse nas conversações sobre Doha até o final do ano, como parte das decisões da cúpula de Washington para combater a pior crise financeira desde 1930. (Reportagem de Jonathan Lynn)