Ainda não há definição sobre teto de juros para habitação, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta quinta-feira que ainda não há definição sobre um teto de 12% de juros ao ano para os financiamentos habitacionais. "Não tem nada fechado em relação a isso", afirmou, ao entrar rapidamente no Ministério da Fazenda. Mantega disse ainda que, entre as medidas que o governo quer adotar para redução dos spreads bancários, também está em discussão a regulamentação do crédito consignado para micro e pequenas empresas.