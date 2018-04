Ainda não há resultado concreto do acordo Brasil-FMI O secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Marcos Caramuru, em Washington, que não há resultado concreto e que não haverá notícias " na próxima meia hora ou nas próximas 24 horas". Negociadores brasileiros e técnicos do Fundo Monetário Internacional (FMI) trabalham para anunciar até o final desta semana o novo acordo com o Brasil. Além das expectativas do mercado quanto à conclusão dos entendimentos, os técnicos correm contra o relógio porque os funcionários do Fundo entram em recesso na próxima semana. Ao ser perguntado se haveria notícias nas próximas 48 horas, Caramuru limitou-se a sorrir. O chefe da missão brasileira que negocia com o FMI, Amaury Bier, disse que espera a conclusão das negociações entre o Brasil e o Fundo o mais rápido possível. "As negociações estão indo muito bem e estamos trabalhando no sentido de concluí-las o mais rápido possível", afirmou Bier. Bier disse, no entanto, que "não é possível prever o tempo. Mas espero o mais rápido possível", afirmou. Ele também não quis fazer declarações sobre a oscilação do dólar no Brasil. "Não tem sentido ficar comentando movimentos do mercado de câmbio no Brasil", afirmou.